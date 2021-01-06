الرجاء المغربي يودّع دوري الأبطال في "بِركة مياه"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

ودع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام تونجيث بطل السنغال بركلات الترجيح باستاد محمد الخامس، الذي تحول إلى بركة مياه بفعل هطول الأمطار الغزيرة.

الرجاء الذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة وخسر من الزمالك المصري بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، ودع النسخة الحالية مبكراً للغاية، بالخسارة في دوري الـ 32، وفشل في التأهل لدور المجموعات.

خسارة الرجاء جاءت بعدما لعب الفريقان فوق أرضية ملعب غارقة بمياه الأمطار، وأعاقت اللعب بشكل كبير، لكن الحكم استكمل المباراة بشكل طبيعي.

وبعد تعادل سلبي ذهابا، تكررت نفس النتيجة إيابا ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي كانت قاسية على أصحاب الضيافة، ليودع البطل الأسبق منافسات دوري الأبطال، ويتحول إلى ملحق الكونفدرالية الأفريقية، أما بطل السنغال فحقق تأهلاً تاريخياً إلى دور المجموعات.

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