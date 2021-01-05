هلال الأبيض السوداني يودع الكونفدرالية

المصدر: البيان الرياضي

ودع هلال الأبيض السوداني بطولة الكونفدرالية من الدور الأول بعد تعادله 3-3 مع ضيفه نامونجو التنزاني مساء اليوم على ملعب استاد الهلال بأم درمان في جولة الإياب.

وكان الفريق المعروف بهلال التبلدي خسر لقاء الذهاب في تنزانيا بهدفين نظيفين ليخرج من المسابقة بخسارته في مجموع المباراتين 3-5، وتنعقد آمال الشارع الرياضي السوداني على بقية الفرق الثلاثة المشاركة في بطولات (كاف) حيث يلتقي غدا الأمل عطبرة مضيفه ساليناس البوركيني في جولة الإياب على ملعب الأخير بعد خسارته في لقاء الذهاب بأم درمان بهدف دون رد.

وفي دوري أبطال أفريقيا تبدو حظوظ المريخ والهلال أكبر في التأهل لدور المجموعات بعد فوز المريخ على انيمبا النجيري بثلاثية نظيفة وفوز الهلال على مضيفه أشانتي الغاني بهدف دون .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز