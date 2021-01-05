بالفيديو..حمودي يتنحى عن رئاسة الأولمبية العراقية

المصدر: دبي-علي شدهان

تنحى نجم كرة القدم العراقية الأسبق، رعد حمودي طواعية عن رئاسة اللجنة الأولمبية العراقية بعد أكثر من 11 عاما قضاها في المنصب الرفيع الذي جلب له مزيجا من المدح والقدح من الوسط الرياضي في بلاد ما بين النهرين.

رفيق الدرب

وجاء تنحي حمودي خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الشباب والرياضة العراقية في العاصمة بغداد برئاسة زميله ورفيق دربه عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، وبحضور ممثلي عدد من الاتحادات الرياضية.

إتفاق مسقط

وجرى خلال اللقاء الكشف عن تفاصيل وبنود ما بات يعرف عراقيا ب(إتفاق مسقط)، وهو الاتفاق الذي تمخض عن لقاء درجال وحمودي مع ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي على هامش جمعيته العمومية التي عقدت قبل أيام في العاصمة العمانية مسقط، وتم خلاله بحث ملف الاولمبية العراقية، والتوجيه بضرورة الإلتزام بخارطة حل عرفت فيما بعد عراقيا ب(إتفاق مسقط).

3 شخصيات

وتم خلال اللقاء، تشكيل لجنة من 3 شخصيات رياضية محايدة لإدارة العمل الأولمبي العراقي لمدة 90 يوما.

90 يوما

وتقوم اللجنة الثلاثية خلال مدة ال 90 يوما بالتحضير للخطوات العملية التالية من (إتفاق مسقط)، والداعي إلى اجراء انتخابات جديدة للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية لمدة 4 اعوام قادمة، وتنفيذ بقية بنود وتفاصيل الاتفاق حسب المدد الزمنية المحددة.

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