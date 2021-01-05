بالفيديو.. نقاش في "الهواء الطلق" بين مدرب وجمهور ناد عراقي

المصدر: دبي- علي شدهان

قبل قيادته الوحدة التدريبية الأولى له بعد تسميته مدربا لفريق الزوراء الأول لكرة القدم خلفا للمستقيل باسم قاسم، حرص راضي شنيشل على إجراء نقاش ودي هاديء، وفي الهواء الطلق، مع جماهير النادي العراقي العريق، الذي يحتفظ في خزائنه بـ 14 درعا للدوري، وصاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة، والمؤثرة جدا في مسار الأحداث في النادي البغدادي الشهير.

ممثل الجماهير

ودار نقاش ودي بين شنيشل ومشجع قدم نفسه على أنه يمثل جماهير الزوراء، مرحبا بعودة شنيشل من جديد إلى البيت الزورائي مع أعضاء جهازه الفني الذي يضم النجم حسام فوزي.

وعد شنيشل

وبادر راضي شنيشل إلى طمأنة الجماهير الزورائية بتبني حل إشكالية المستحقات المالية للاعبي الفريق الأبيض، معتبرا ذلك استحقاقا واجب التنفيذ، واعدا بإعادة الزوراء إلى سابق عهده في المنافسة على ألقاب البطولات، وإسعاد جماهيره الوفية.

تمثيل الشارقة

ويعتبر راضي شنيشل من أشهر نجوم كرة القدم العراقية من 1983 حتى 2006، وسبق له تمثيل فريق الشارقة الإماراتي اعتبارا من موسم 1998-1999.

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