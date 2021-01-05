الاتحاد السعودي يحجز مقعداً في نهائي كأس محمّد السادس

المصدر: أ ف ب

حجز نادي الاتحاد السعودي بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس محمّد السادس للأندية العربية الأبطال، عقب فوزه على ضيفه الشباب 2-1 في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية أمس الاثنين.

وسجل للاتحاد البرازيلي رومارينيو (ق74) والصربي ألكسندر بريوفيتش (ق90+3)، فيما أحرز البرتغالي فابيو مارتينيس هدف الشباب الوحيد (ق1).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الثاني من ديسمبر الماضي قد انتهت بالتعادل 2-2.

وسيواجه الاتحاد في نهائي البطولة، التي سبق له الفوز بلقبها العام 2005، الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري، علماً بأن الأخير تقدم ذهاباً على ملعبه 1-صفر.

ولم يمض على بداية الشوط الأول سوى ثوان معدودة حتى فاجأ الشباب مضيفه بهدف سريع إثر كرة عرضية استقبلها مارتينيس على مشارف منطقة الجزاء ولعبها "على الطائر" في المقص الأيسر للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (ق1).

ومن هفوة دفاعية، كاد الشباب أن يضاعف النتيجة، ولكن غروهي تصدى لكرة الأرجنتيني إيفر بانيغا وحولها إلى ركنية بصعوبة (ق14). وتهيأت فرصة أخرى للشباب ولكن كرة تركي العمار مرت من أمام المرمى (ق16).

ولاحت فرصة للاتحاد إثر ركنية، لكن رأسية زياد الصحفي جاءت سهلة بين يدي زيد البواردي (ق27).

وأنقذ غروهي مرماه من هدف محقق، عندما تصدى لكرة مارتينيس، قبل أن تعود ويشتتها الدفاع عن منطقة الخطر (ق35). وكان الاتحاد قريباً من التعديل لولا أن رأسية المصري أحمد حجازي مرت إلى جانب القائم (ق43).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، سدد رومارينيو كرة من ركلة حرة مباشرة مرت بمحاذاة القائم (ق49).

ومن خطأ دفاعي أدرك الاتحاد التعادل، حيث استغل رومارينيو الكرة التي فشل الدفاع والحارس في إبعادها ليضعها داخل المرمى (ق74).

وكاد الشباب أن يعاود التقدم ولكن كرة بانيغا القوية مرت إلى جانب القائم (ق78).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، ومن هجمة مرتدة، أضاف الاتحاد هدفه الثاني عندما لعب فهد المولد كرة عرضية لزميله بريوفيتش الذي لعبها بكل سهولة إلى يمين البواردي.

وبدأ الاتحاد مشواره في البطولة بالفوز ذهاباً على العهد اللبناني 3-0 في جدة والتعادل إياباً بدون أهداف في بيروت، وفي ثمن النهائي تخطى الوصل الإماراتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1 في دبي وجدة على التوالي، وفي ربع النهائي تعادل ذهاباً مع أولمبيك آسفي المغربي 1-1 في جدة، وفاز إياباً 1-0 في آسفي.

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