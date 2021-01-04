تركي آل الشيخ يحفز لاعبي الهلال السوداني بـ 300 ألف ريال

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن حافز قدره 300 ألف ريال سعودي للاعبي الهلال السوداني في حالة التأهل لدوري مجموعات أبطال أفريقيا على حساب الأشانتي كوتوكو الغاني، في المباراة التي تقام مساء الأربعاء بإستاد الهلال بام درمان، وهو أول حافز يعلن عنه آل الشيخ بعد أيام قليلة من اختياره رئيساً فخرياً للنادي السوداني، وذلك تحفيزاً منه للاعبي الفريق لمزيد من تحقيق الإنتصارات وتقديم أفضل أداء في دوري أبطال أفريقيا والذهاب بعيداً في البطولة..

وكان الهلال حقق الفوز ذهاباً خارج ملعبه بهدف أحرزه المحترف الكنغولي فيني وتتعدد فرصه في الحصول على بطاقة التأهل.

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