تغيير شعارات البطولات الآسيوية

المصدر: البيان الرياضي

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، بتغيير الشعارات والعلامات المرئية الخاصة ببطولات المنتخبات الوطنية، وتتضمن التصفيات الآسيوية، كأس آسيا، كأس آسيا للسيدات، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، إلى جانب البطولتين الأهم للأندية، وهما دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وتم إعداد التصاميم الجديدة من خلال العمل المشترك بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشريكه التجاري الحصري، على مدار 15 شهر، لتكون التصاميم الجديدة معبرة عن روح هذه البطولات، ومستلهمة من ملاعب كرة القدم وألوان المنتخبات الوطنية في قارة آسيا.

ومن أجل تأكيد الترابط بين البطولات، فإن شعارات كأس آسيا، وكأس آسيا للسيدات، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، تتشارك في العناصر الأساسية للتصميم، كما تعرض هذه التصاميم الكؤوس الخاصة بكل بطولة، وسوف يتم تعديل هذه الشعارات في كل نسخة، لتحمل عناصر محلية من الاتحاد الوطني المضيف.

أما بطولة دوري أبطال آسيا، فحظيت بتصميم جديد لشعارها، والذي يعرض كأس البطولة، إلى جانب عناصر تمثل منطقتي الغرب والشرق، وحظيت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بتصميم جديد للشعار، والذي يحمل 5 ألوان تعبر عن المناطق الجغرافية الخمس في القارة، عبر تصميم حديث ومميز.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نحن سعداء ببدء العام الجديد مع تصاميم وشعارات مميزة لجميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، وأنا واثق أن التصاميم الجديدة سيكون لها صدى كبير في كافة أرجاء قارة آسيا والعالم، وأنني أتطلع لمشاهدتها عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي وعبر القنوات التلفزيونية".

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