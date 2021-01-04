الكرة المغربية تفقد أحد أشهر لاعبيها

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اللاعب الدولي المغربي السابق العربي شيشا عن عمر يناهز 86 سنة، ،أمس الأحد بمدينة القنيطرة المغربية، حسب ما علم لدى مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين.

ولعب العربي شيشا بناديي الاتحاد الرياضي المغربي “أوسام” والراسينغ البيضاوي “الراك” قبل الاحتراف، كما حمل قميص المنتخب المغربي في عدة مناسبات، حيث كان من أبرز اللاعبين في المنتخب الأول الذي تشكل سنة 1957 بقيادة المرحومين العربي بن مبارك وقاسم القاسيمي.

كما حمل الراحل شيشا، منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، قميص نادي مارسيليا الفرنسي العريق الذي لعب له “الجوهرة السوداء” العربي بن مبارك، لمدة خمس سنوات، ثم انتقل إلى فريقَي ستراسبورغ وريد سطار الباريسي.

وعاد العربي شيشا بعد هذه التجربة إلى المغرب مشرفا على تدريب العديد من الأندية الوطنية، بينها حسنية أكادير والجمعية السلاوية والنادي المكناسي ونهضة سطات، كما خاض بعض التجارب كمدرب في السعودية وبلجيكا وسويسرا.

وخاض الراحل العربي شيشا، أيضا، تجربة في الصحافة الرياضية بجريدة “المغرب” الناطقة باللغة بالفرنسية، حيث كتب العديد من المقالات التحليلية لأطوار كرة القدم الوطنية.

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