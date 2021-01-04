مولودية الجزائر يصل تونس اليوم

المصدر: (تونس - صالح قادري)

يحل اليوم فريق مولودية الجزائر ضيفاً على النادي الصفاقسي، حيث يلتقيان غداً في إياب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الجزائري بهدفين دون رد، ودخل الصفاقسي معسكراً مغلقاً منذ الأمس، وكان الفريق قد حقق في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري التونسي فوزاً ثميناً على ضيفه الملعب التونسي بثلاثة أهداف دون رد.

وأكد مدرب الصفاقسي أنيس بوجلبان، أن فوز فريقه بثلاثية نظيفة سيعطيه دافعاً معنوياً مهماً للفوز على مولودية الجزائر بأكثر من هدفين للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، متمنياً تقديم عرضاً قوياً أمام خصم عنيد وصعب المراس.

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