مصر..مرتضى منصور أمام التحقيق الأحد المقبل بعد رفع الحصانة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مصادر قضائية مصرية أن جهات التحقيق ستبدأ الأحد المقبل التحقيق مع رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

وأضافت المصادر بحسب صحيفة "المصري اليوم" : "السبت المقبل تنتهي الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب الحاليين من ضمنهم مرتضى منصور، وسيجري النظر في كافة القضايا والبلاغات المقدمة ضد أعضاء مجلس النواب بشكل طبيعى عقب رفع الحصانة البرلمانية".

وأوضحت أنه ستبدأ نيابة الأموال العامة التحقيق في بلاغات المخالفات المالية المتهم فيها منصور ومجلس إدارته والعاملين معه خلال فترة توليه رئاسة نادي الزمالك.

وقالت المصادر: "تحقيقات نيابة الأموال العامة تجري حاليا مع شخصيات متهمة في القضية، وفي انتظار رفع الحصانة عن مرتضى منصور من مجلس النواب لبدء التحقيق بداية من الأحد المقبل، في كل التهم والمخالفات المالية المتهم بارتكابها طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تقدر حتى الآن بمليار جنيه".

وواجه مرتضى منصور خلال الفترة الماضية بلاغات أمام النائب العام، من المقرر أن يجري النظر فيها بعد انتهاء فترة الحصانة البرلمانية، من أبرزها بلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، لتستره على جريمة تبديد مبلغ 12 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك.

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