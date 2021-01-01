وزير الرياضة المصري يكشف شرط عودة مرتضى منصور للزمالك

قال الدكتور، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مصر، إن مجلس الزمالك الموقوف برئاسة مرتضى منصور، محتمل عودته في حالة واحدة، وهي عندما تقول النيابة التي تجري التحقيقات في المخالفات الخاصة بمجلس الزمالك الموقوف لم ترتق إلى المخالفات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة في تصريحات متلفزة مساء أمس، وفي حالة إقرار النيابة مخالفات خاصة بمجلس الزمالك الموقوف، يتم تحديد موعد لانتخابات الزمالك بمجلس جديد، ويتم هذا الأمر عن طريق الطرق القانونية واللوائح.

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