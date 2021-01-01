انفراد «البيان الرياضي» يتصدر الصحف السودانية

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حازت تصريحات الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم حول الارتباط الجديد لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بنادي الهلال، على اهتمام الإعلام السوداني بشكل مكثف نقلاً عن «البيان الرياضي»، وتصدرت التصريحات العناوين الرئيسية للصحف الرياضية الصادرة في السودان، أمس، لكونها أول تصريحات رسمية حول موقف اتحاد الكرة السوداني، كما اهتمت الوسائط الإعلامية الأخرى بهذه التصريحات مع الإشادة بالسبق الصحفي، الذي حسم من خلاله الدكتور كمال شداد الموقف مشيداً بالخطوة، التي أقدم عليها نادي الهلال في منح آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي.

مبادرة

وكشف شداد أن مبادرة آل الشيخ تعود لوقت سابق حينما كان رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم ورأت النور بداية هذا الأسبوع.

واعتبر الإعلام السوداني، تصريحات شداد لـ«البيان الرياضي» خطوة مهمة في دفع العلاقة بين المستشار تركي آل الشيخ والكرة السودانية عموماً للأمام.

وكان دكتور شداد أوضح في تصريحاته الخاصة لـ«البيان الرياضي» أن لجنة التطبيع الحالية لنادي الهلال برئاسة هشام السوباط، في مقام مجلس إدارة النادي، ومن حقها منح من تراه مناسباً العضوية أو الرئاسة الفخرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز