نجمات الكرة النسائية يجذبن الصحافة السودانية

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

جذبت منافسة كرة القدم النسائية في السودان انتباه الصحافة الرياضية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت الصحافة باهتمام الانطلاقة الثانية لدوري السيدات، ومنحت مساحات مقدرة لتغطيتها ومتابعة نجماتها، وعادت نجمة كرة القدم النسائية أرجوان عصام لخطف الأضواء تزامناً مع انطلاق دوري السيدات بالسودان، وعلى الرغم من عدم مشاركتها أساسية في تشكيلة فريقها في افتتاح مباريات دوري السيدات، إلا أن العدسات لاحقتها من دكة البدلاء، وعقب نهاية المباراة ظهرت حزينة ومتحسرة، بسبب خسارة فريقها، ووجدت هذه اللقطات تعاطفاً كبيراً من الجمهور السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف المئات معها وحاولوا التخفيف عنها، وجاءت معظم التعليقات مساندة لها.

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