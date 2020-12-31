الزمالك يجدد عقد شيكابالا موسمين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي الزمالك المصري تمديد عقد قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" لموسمين..

ووقع قائد الزمالك على العقد الجديد دون أي اشتراطات، تاركا لإدارة النادي تقديره مادياً.

ويأتي توقيع شيكابالا على العقد الجديد، في ظل علاقته الطيبة بالجميع، كونه قائداً للفريق، ويحظى بحب وتقدير كافة زملائه، وإدارة النادي.

وبدأ اللاعب البالغ عمره 34 عاماً مسيرته في الزمالك في 2002، ثم خرج للاحتراف في باوك اليوناني لموسم واحد، قبل العودة إلى الفريق مرة أخرى في 2006، ولعب شيكابالا في صفوف الوصل الإماراتي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي قبل أن يعود إلى الزمالك في 2015، ولعب على سبيل الإعارة في الإسماعيلي والرائد وأبولون القبرصي.

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