تغريم 3 إداريين في الكرة السعودية لعدم ارتداء الكمامة

المصدر: دبي ــ البيان

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية على 3 من الإداريين في 3 أندية لكرة القدم لعدم التزامهم بارتداء الكمامة وجاءت على النحو التالي:

1- تغريم مسؤول نادي العين 'توماس ستارتوس' ألف ريال، لعدم ارتدائه الكمامة في مباراة التعاون الدورية.

2- تغريم رئيس نادي النصر 'صفوان السويكت' ألف ريال، لعدم ارتدائه الكمامة في مباراة ضمك الدورية.

3- تغريم مسؤول نادي ضمك 'حسن الشهراني' ألف ريال، لعدم ارتدائه الكمامة في مباراة النصر الدورية.

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