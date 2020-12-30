شداد: ارتباط تركي آل الشيخ بالهلال مكسب للكرة السودانية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

اعتبر الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، ارتباط معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بنادي الهلال مكسب حقيقي للرياضة السوداني عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص، وأوضح شداد في تصريح خاص لـ "البيان الرياضي" انه لم يتفاجأ بخطوة التعاون بين نادي الهلال والمستشار آل الشيخ والتي أفضت لمنحه الرئاسة الفخرية للنادي، نظراً للرغبة الشديدة التي لمسها من آل الشيخ قبل عدة سنوات وتحديداً في أحد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم حيث أبدى آل الشيخ رغبته في الحضور للسودان والتعاون مع أحد الأندية الكبيرة.

وقال شداد ان الاتحاد السوداني من جانبه يرحب كثيراً بالروح التي أبداها آل الشيخ مع نادي الهلال ويثمن الخطوة التي أقدم عليها مجلس إدارة نادي الهلال في منحه الرئاسة الشرفية للنادي، موضحاً ان لجنة التطبيع الحالية لنادي الهلال برئاسة هشام السوباط، في مقام مجلس إدارة النادي ومن حقها منح من تراه مناسباً العضوية أو الرئاسة الفخرية، والمستشار تركي آل الشيخ شخصية مرموقة له اسهاماته واهتماماته بالرياضة العربية عموماً وسيجد كل التعاون من الاتحاد السوداني لكرة القدم.

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