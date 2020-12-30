الزمالك يصرف 10 ملايين و700 ألف جنيه لفرجاني ساسي

المصدر: البيان الإلكتروني

صرف ناي الزمالك، اليوم الأربعاء مبلغ 530 ألف يورو، لصالح لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي، تم ايداعها في حسابه البنكي بما يوازى 10 ملايين و700 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي يمثل باقي قيمة مستحقاته عن الموسم الحالي حتى شهر يناير، وبالتالي لم يعد للاعب التونسي إى مستحقات متاخرة لدى النادي الأبيض، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وتلقى فرجاني ساسي اشعاراً من البنك بتحويل المبلغ لحسابه الخاص، ليغلق ملف التهديد بالرحيل أو شكوى النادي، وبات الزمالك في مأمن من موقفه تجاه اللاعب، بعد صرف كامل مستحقاته ولم يعد متبقيا له سوى قيمة الست أشهر المقبلة المتممة لعقده مع فريق ميت عقبة.



وبصرف الزمالك كامل مستحقات فرجاني ساسي ، ينتظر مسئولو النادي وفاء اللاعب بتعهدته بالتوقيع على عقود التجديد بعدما ربط الأمر بالحصول على حقوقه القديمة كاملة، وهو ما سيتم مناقشته خلال الساعات المقبلة.

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