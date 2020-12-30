«أدب» موسيماني يُحرج التوأم حسن

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

رد الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، على تصريحات إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، والذي فاجأ الجميع حيث قال عقب المباراة التي لقي فيها فريقه، أول من أمس، هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف على يد الأهلي: إن الأهلي سيفوز بالبطولات حتى لو دربه عم حارث، وهو عامل غرف الملابس.

وقال موسيماني بأدب: أحترمه وهذا رأيه.. يمكننا قول ذلك على ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي أيضاً، لكن كرة القدم ليست هكذا بدليل أن الأهلي لم يفز بدوري أبطال أفريقيا منذ 7 أعوام. وأكد موسيمياني أن اللعب باسم الأهلي لا يعني أن الفريق سيفوز دون مجهود، موضحاً أنه لا بد من التحضير للمباريات واحترام المنافسين، وأشار إلى أنه لم يجامل الاتحاد السكندري عندما أكد أنه منافس قوي ويملك قواماً مميزاً وهذه حقيقة.

تعاقد

وتواجد إبراهيم حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مع توأمه حسام حسن المدير الفني للاتحاد، وقال: لا ترهقوا أنفسكم الأهلي سيفوز بكل البطولات، لو عم حارث درب الأحمر سيفوز بالألقاب.

وهي ليست المرة الأولى التي يوجه فيها لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، النقد إلى موسيماني، فقد أكد في وقت سابق أنه مدرب بلا بصمة، ولفت إلى أن تعاقد الأهلي مع مدرب من جنوب إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، كان مفاجأة بعدما اعتاد على التعاقد مع مدربين من أوروبا.

وأوضح حسن خلال المؤتمر الصحفي: أنه لم يصف موسيماني بأنه سيئ، بل رأى أن الفريق ظهر بمستوى متوسط في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان كذلك في مباراتي طلائع الجيش والاتحاد السكندري بنصف نهائي ونهائي كأس مصر. وأكد أن المدرب الجنوب أفريقي يملك أفضل اللاعبين في مصر، كما أن مساعده نجح في الفوز بمباراتين أحدهما خارج ملعبه في دوري أبطال أفريقيا.

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