مواقع التواصل تُشعل أجواء الهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تصدر اختيار رئيس لجنة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، للرئاسة الفخرية لنادي الهلال السوداني، الأخبار خلال الأيام الماضية، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وكان تركي آل الشيخ، قد عبّر في بث مباشر، عن سعادته بالاختيار من إدارة نادي الهلال السوداني، مؤكداً دعمه للنادي في عدد من الملفات، منها الجانب الفني، وكذلك المنشآت، كما شكر كذلك جمهور المريخ، على اللافتة التي رفعت مرحبة به في الموسم، معلناً عن تقديره لهذا الشعور.

وتباينت الآراء ما بين مرحبة ورافضة ومتحفظة لخطوة لجنة تطبيع نادي الهلال، وتساءل المتحفظون عن قانونية الاختيار من لجنة مؤقتة بتكليف محدد، فيما اعتبر الرافضون، الخطوة، تدخلاً في الشأن الهلالي الإداري والفني، واعتبرها المرحبون نقلة نوعية، تدعم مسيرة النادي الفنية.

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