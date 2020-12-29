(حركة بالأنف) تكلف لاعب كرة 4 ملايين دينار عراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

كلفت (حركة بالأنف) لاعب كرة قدم 4 ملايين دينار عراقي، (3500 دولار)، والإيقاف 4 مباريات، وذلك في ضوء قرار العقوبة الذي اتخذته لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم بحق لؤي العاني لاعب فريق القوة الجوية خلال مباراته مع نظيره النجف ضمن الجولة 11 للدوري العراقي الممتاز، مع التلويح بمضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

(فيديو) مصور

واستندت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي في قرارها بحق العاني على تقرير حكم المباراة، وما تضمنه (فيديو) مصور يظهر فيه العاني واضعا اصبعه على انفه، متجها بكامل رأسه نحو الكاميروني تالا محترف النجف، في سلوك تم تفسيره على أنه يقذف (مخلفات) من أنفه باتجاه المنافس!

الشارع العراقي

وأثار سلوك العاني، حفيظة شريحة واسعة جدا من الشارع الرياضي العراقي عموما، والكروي خصوصا، وتم وصف السلوك بأنه خروج عن الروح الرياضية.

اللوائح النافذة

وأصدرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي، قرار معاقبة العاني، وفقا للوائحها النافذة، وحسب المادة 110/ 3 انضباط، واستنادًا إلى أحكام المادة 6/50، مع التأكيد على أن القرار قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز