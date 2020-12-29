النصر السعودي يقيل مدربه فيتوريا

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

أعلن نادي النصر السعودي، إقالة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، الذي قاده إلى لقب دوري كرة القدم لموسم 2019، لسوء النتائج، وبداية كارثية للموسم، وضعته في القاع برصيد 8 نقاط فقط، من 10 مباريات، وهي أسوأ بداية يحققها منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي.

وأشرف فيتوريا «50 عاماً» على النصر منذ يناير 2019، وقاده إلى إحراز لقب الدوري في الموسم قبل الماضي. كما قاده للقب الكأس السوبر 2019، وصافة الدوري الماضي، ونصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث خرج بركلات الترجيح أمام بيرسيبوليس الإيراني.

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