"قنبلة" تُوقف مباراة كرة في العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

أوقفت "قنبلة دخانية" أطلقها مشجع، في توقف، ومن ثم تأجيل مباراة لكرة القدم جرت اليوم "الإثنين" في محافظة واسط جنوب العاصمة العراقية بغداد.

توقف المباراة

وتوقفت المباراة بين الموفقية وضيفه الجهاد، بعدما قام مشجع برمي "قنبلة دخانية" أدت إلى حالات اختناق لعدد من المشجعين الذين شهدوا المباراة التي اقيمت ضمن دوري أندية محافظة واسط، والمؤهلة إلى تصفيات المنطقة الجنوبية لدوري الدرجة الأولى.

فرق الإسعاف

وسارعت فرق الإسعاف في ملعب المباراة، إلى نقل الأشخاص الذين تعرضوا للاختناق إلى مستشفى المدينة بهدف المعالجة.

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