المنتخب السعودي يظفر بلقب البطولة العربية للرياضات الإلكترونية

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

حقق المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية بقيادة النجم العالمي مساعد الدوسري البطولة العربية للرياضات الإلكترونية ( فيفا 21 ) بعد فوزه على ممثل منتخب مصر رامي سعد في المباراة النهائية.

وجاء تتويج الدوسري بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 5 – 4 ليتوج بـ البطولة العربية للرياضات الإلكترونية.

و قال الدوسري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) : ( الحمدلله، أحقق ثاني بطولة ممثلاً وطني ومنتخبنا الغالي في البطولة العربية للرياضات الالكترونية. غالي يا وطن غالي وأقل ما نقدم لهذا الوطن الغالي )

والجدير بالذكر بأن البطولة تقام بالتعاون بين جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة في مصر بتنظيم البطولة بإشراف فني من الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وإشراف تنظيمي لوجيستي من الاتحاد المصري للعبة، وتشتمل على 3 ألعاب هي «فيفا 21» و«فورتنايت» و«لييج اوف ليجند».

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