تونس إلى نهائيات «أفريقيا للشباب»

المصدر: (تونس - د ب أ)

ضمن المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاماً تأهله لكأس أمم أفريقيا التي تحتضنها موريتانيا في 2021 عقب فوزه أمس على حساب منتخب ليبيا بهدف نظيف، بتوقيع شهاب العبيدي لاعب الأفريقي، والذي منح «نسور قرطاج» بطاقة التأهل للنهائيات.

من ناحية أخرى انفرد الترجي بصدارة الدوري التونسي بفوزه على اتحاد بن قردان 1 - ‏صفر بالجولة الرابعة، ووصل الفريق إلى النقطة العاشرة، وتغلّب النجم الساحلي على الاتحاد المنستيري 3 - 1، ونجم المتولي على شبيبة القيروان 2 - صفر، وتعادل الملعب التونسي ومستقبل الرجيش سلبياً.

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