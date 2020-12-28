الانتخابات.. صداع اتحاد الكرة المصري

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

يعيش اتحاد الكرة المصري صداعاً مستمراً بسبب الانتخابات التي طلب « فيفا» إقامتها بشكل عاجل وأرسل الاتحاد خطاباً إلى وزير الشباب والرياضة،للمطالبة باستثناء الاتحاد من قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كي يتمكن من دعوة «عمومية الانتخابات» وقال الاتحاد في بيان إن خطته تتضمن إقامة الانتخابات في صالة مساحتها 600 متر، فيما يتواجد الأعضاء في خيمة أخرى مساحتها 700 متر، وإن التصويت يبدأ فور وصول الأعضاء ويتم الفرز على الهواء مباشرة.

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