تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً للهلال السوداني

المصدر: دبي-ياسر قاسم

عبر المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته بالتواصل الذي تم بينه وبين نادي الهلال السوداني ممثلاً في رئيس النادي هشام السوباط، كما أعلن موافقته على قرار نادي الهلال بإختياره رئيساً شرفياً للنادي.

ومن جهته عبر هشام السوباط في تصريح خاص لـ (البيان الرياضي) عن سعادته وسعادة كل الجمهور الهلالي في السودان بهذه العلاقة الوطيدة مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين السعودي والسوداني، لا سيما على الصعيد الرياضي وهي علاقات ممتدة من عشرات السنين، وقال ان المستشار تركي آل الشيخ لديه بصمة واضحة في العمل الرياضي سواء في المملكة الشقيقة أو خارجها من خلال تجاربه الثرة في بعض الأندية الكبيرة.

وأكد السوباط، في اتصال هاتفي، ان الفترة المقبلة سوف تشهد خطوات مميزة في ترسيخ العلاقة بين الهلال السوداني وآل الشيخ.

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