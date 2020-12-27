وفاة مشجع وإصابة آخر بسبب مباراة كرة قدم في السودان

المصدر: دبي-ياسر قاسم

لقى مشجع مصرعه وأصيب آخر بسبب مباراة كرة قدم في السودان، وتعود القصة إلى وفاة بلال موسى بخيت (62) سنة وشهرته (ود القرش) من قرية أم بندق، مساء الجمعة الماضية إثر اندلاع مشاحنات بمباراة في كرة القدم بين فريقي “الاتحاد أم بندق” و “الحرية ام صيقعون” في دورة لكرة القدم بمنطقة بمحلية ام روابة في ولاية شمال كردفان في وسط السودان، فيما أصيب المشجع ادم حسن خليفة وشهرته (الريد) من قرية ام صيقعون بإصابة وصفت بالخطيرة، ما أدى إلى تدخل الشرطة واستخدام صلاحياتها بالسيطرة على الموقف وتم نقل المصابين إلى المستشفى فيما نقل المتوفى إلى المشرحة بأم روابة لتحديد سبب الوفاة، كما تعرض حكم المباراة أحمد جمعة الى إصابات متفاوتة.

وناشد أهالي المنطقة الشرطة والأجهزة الأمنية للتدخل العاجل لاحتواء الموقف تجنباً لحدوث أي تجاوزات جديدة بين القريتين اللتين تربطهما علاقات عميقة.

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