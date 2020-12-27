مصر..إصابة عماد متعب وكريم حسن شحاتة وسيف زاهر بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد عن إصابة كل من النجم عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلاميين سيف زاهر وكريم حسن شحاتة، وعمرو الدسوقي لاعب المصري السابق بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب مصدر مقرب من متعب، فإن المسحة التي خضع لها متعب جاءت إيجابية، وسيخضع عماد متعب في الفترة المقبلة للعزل الصحي حتى تعافيه من المرض.

وتأكدت إصابة الإعلامى كريم حسن شحاتة بفيروس كورونا بعد خضوعه للمسحة التى جاءت نتيجتها إيجابية، بعد شعوره ببعض أعراض الفيروس فى الآونة الأخيرة، ليقرر الطبيب الخاص به عزله بالمنزل مع خضوعه لبروتوكول وزارة الصحة للتعافي من هذا الوباء.

كما أصيب سيف زاهر مقدم برنامج ملعب أون تايم، وعمرو الدسوقي عضو طاقم التحليل بقناة أون تايم سبورتس، بفيروس كورونا، وكانا مخالطين لمتعب.

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