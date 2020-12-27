الأهلي يوضح تطورات الحالة الصحية للاعبيه المصابين بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، الدكتور محمد شوقي، عن الحالة الصحية للاعبي النادي المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19): عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، مؤكداً استمرار إيجابية الفحص الطبي لهم.

وأوضح شوقي، حسبما نشر موقع "اليوم السابع"، أنه بذلك تم تأجيل قرار عودة اللاعبين الثلاثة للمشاركة في تدريبات الفريق.

كان الثلاثي قد غاب عن السفر مع النادي إلى النيجر لمواجهة سونيدب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وعانى الأهلي بسبب غيابات الفترة الأخيرة التي حدثت نتيجة إصابات كورونا والإصابات الأخرى التي يعانيها بعض اللاعبين.

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