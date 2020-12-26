الهلال والاتحاد " حبايب" في كلاسيكو الدوري السعودي

انقذ البديل صالح الشهري فريقه الهلال كمين اتحاد جدة وفرض التعادل 1 /1 على الكلاسيكو السعودي ولصالحه بالفوز على الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل عبدالرحمن العبود للضيوف في الدقيقة 20 ، وادرك صالح الشهري التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.

ورغم التعادل إلا أن الاتحاد عروضه الجيدة، ورفع رصيده إلى 15 نقطة ، وأضاف الهلال هو الآخر نقطة إلى رصيده ليصبح 23 نقطة .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز