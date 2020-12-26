النصر السعودي يسقط في فخ التعادل ضد ضمك على ملعبه الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

سقط فريق النصر السعودي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره ضمك، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، باستاد "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

سجل بيتروس ماثيوس هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 10 من بداية اللقاء، وأدرك سيرجيو فيتور التعادل في الدقيقة 36 من زمن المباراة، قبل أن يعود بيتروس ليضيف الهدف الثاني للعالمي فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم تعادل مايكون بالخطأ فى مرمى النصر بالدقيقة 48 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل النصر المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن منافسه ضمك صاحب نفس الرصيد من النقاط ويحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

وتعد هذه المباراة هي الأولى التي يخوضها فريق على الملعب الجديد "مرسول بارك"، في ظل أسوأ بداية للفريق في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين.

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