تصرف "نبيل" لشيكابالا مع إدارة الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأ محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، مسئولي ناديه أثناء مفاوضات تجديد عقده الحالي، والذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد الدخول في مفاوضات مع الفهد الأسمر مثله مثل باقي زملائه، برفض شيكابالا تحديد قيمة مالية معينة لتجديد عقده، عكس باقي زملائه.

وأكد الفهد الأسمر لمسئولي القلعة البيضاء أنه مستمر مع النادي إذا طلب منه ذلك، بغض النظر عن قيمة راتبه السنوى والذي لن يمثل أى عائقاً بالنسبة له للاستمرار، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وأعلن نادي الزمالك، في وقت سابق، السعي وراء تعديل عقد شيكابالا نظرا لتقاضى الفهد الأسمر راتبا سنويا لا يتناسب مع تاريخه وإمكانيته، حيث لا يتعدى راتبه 3 ملايين جنيه سنويا، بينما هناك لاعبون آخرون يتقاضون أكثر من 10 ملايين جنيه سنويا.

وأكد مسئولو الزمالك لشيكابالا أن مسألة بقائه واستمراره مع الفريق أمر مفروغ منه، نظرا لدوره المهم، سواء من الناحية الفنية داخل المستطيل الأخضر أو من الناحية النفسية خارج الملعب وقيادته لزملائه ومساهمته في حل العديد من الأزمات التي تطرأ على الفريق.

وشدد المصدر الزملكاوي على أن شيكابالا سيتم تكريمه بشكل مناسب في العقد الجديد، ولن يقل راتبه السنوى عن 10 ملايين جنيه سنويا.

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