تركي آل الشيخ يطرق باب الهلال السوداني

المصدر: دبي- ياسر قاسم

هاتف المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، هشام حسن السوباط رئيس نادى الهلال السوداني مهنئاً بانتصارات الهلال مثمناً ما تم من إنجازات مشهودة ومقدرة متمنياً للهلال مزيداً من التطور ، مبدياً استعداده لدعم مسيرة الهلال فى كل الجوانب الفنية والادارية والانشائية..

من جانبه قدم هشام السوباط شكره وتقديره على مشاعره ومبادرته الكريمة لدعم الهلال كترجمة حقيقية لما يربط المملكة بالسودان من وشائج واواصر وعلائق تاريخية قوية ومستمرة ، واعداً بتواصل اكبر لترجمة كل ذلك فى شكل برامج و اتفاقات.

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