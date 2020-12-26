بالفيديو.. استقبال تاريخي لبيغ رامي بالقاهرة.. ومشهد مؤثر أثناء لقاء زوجته وابنته

المصدر: البيان الإلكتروني

تجمع حشد كبير في مطار القاهرة، للترحيب بنجم كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي المعروف بلقب "بيغ رامي"، لدى عودته إلى مصر بعد أيام من تتويجه ببطولة "مستر أولمبيا" 2020 في استقبال تاريخي للبطل المصري.

وكانت أسرة البطل العالمي في استقباله بمطار القاهرة الدولي وفي مقدمتهم زوجته وابنته.

وكان في استقبال رامى في المطار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس إتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية.

ونظم وزير الرياضة احتفالية على شرف السبيعي البالغ من العمر ستة وثلاثين عاما، بعد جولة على متن حافلة مكشوفة في شوارع القاهرة.

وحصد بيغ رامي المركز الأول لبطولة "مستر أولمبيا" 2020، والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام مع عمالقة اللعبة حول العالم ويتابعها الملايين.

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