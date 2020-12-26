«كلاسيكو» الهلال والاتحاد يخطف الأضواء بالدوري السعودي اليوم

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

تنطلق اليوم منافسات المرحلة 10 من الدوري السعودي لكرة القدم بثلاث مباريات، أبرزها كلاسيكو الهلال والاتحاد، الذي يخطف أضواء الجولة، فيما يلعب الشباب مع الباطن، والنصر مع ضمك، وتتجه الأنظار إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لمتابعة أحداث قمة الهلال والاتحاد، ويتصدر الهلال الدوري برصيد 22 نقطة، مقابل 14 نقطة للاتحاد، ويسعى «الأزرق» إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً لتحصين صدارته، ويعتمد الفريق على الفرنسي غوميس «الهداف التاريخي للأجانب في الهلال، برصيد 82 هدفاً، منذ انضمامه للفريق قبل موسمين».

وفي المقابل يفتقد الاتحاد نجمه رودريغيس من الإصابة، فيما يستعيد جهود نجمه الدولي فهد المولد.

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