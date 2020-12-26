ساسي يثير غضب الأهلاوية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

ألقت جماهير النادي الأهلي باللوم على الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، بعد أن عقد جلسة مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، وهو المنافس التقليدي للأهلي، بزعم تدخل الوزير لإقناع ساسي بالموافقة على التجديد للفريق الأبيض، خصوصاً وأن عقد اللاعب سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وانتقدت الجماهير الأهلاوية موقف وزير الرياضة، وأنه يدعم الزمالك دون غيره من الأندية، إلا أن الدكتور أشرف صبحي، أكد أن الجلسة التي عقدها مع نجم وسط الزمالك، جاءت بناء على طلب اللاعب نفسه، والتقاه في مكتبه بالوزارة، دون أن يتدخل من قريب أو بعيد في ملف تجديد عقده مع الزمالك، لكن ساسي طلب الاجتماع مع وزير الرياضة للاطمئنان على مستقبل الزمالك، بعد رحيل مجلس الإدارة المنتخب برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية، ولفت صبحي إلى أنه يعمل للحفاظ على كيان الزمالك كمؤسسة رياضية كبرى.

وأكد عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي لم يبالغ في طلباته المالية لتجديد تعاقده، وأن المبلغ المطلوب سيتم جمعه خلال الأسبوع المقبل، على أن يجدد اللاعب تعاقده لمدة موسمين على الأقل.

احتفال

في سياق مختلف، استقر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم المصري، على تشكيل لجنة للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، في شهر ديسمبر من العام المقبل، على أن يكون دور اللجنة هو التحضير لمباراة عالمية لمنتخب مصر، إلى جانب حصر الأسماء التي أثرت الرياضة المصرية وتحديداً في المنتخبات ورؤساء الاتحاد السابقين وتكريم أسرهم، وكذلك تكريم المدربين واللاعبين الراحلين والشخصيات الإدارية المهمة التي عملت بالاتحاد.

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