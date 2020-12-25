بالفيديو..النصر السعودي يخوض المران الأول على ملعبه الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

خاض فريق النصر السعودي، اليوم الجمعة، أولى تدريباته على ملعبه الخاص الجديد جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، والذي سيبدا العالمي خوض المباريات عليه، بداية من مواجهة نظيره ضمك، غدا السبت، ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

واستضاف الملعب مباريات فريق الهلال في الموسم الماضي، إلا أن أن إدارة النصر نجحت في الحصول على حق استغلال الملعب لمدة 10 أعوام مقبلة.

وكان فريق النصر يخوض مبارياته على ملعبي "الملك فهد الدولي" أو ملعب "الملز".

وكانت رابطة الدوري السعودي، قد وافقت على اعتماد ملعب النصر الجديد، بعد أن أرسلت لجانًا مختلفة لتفقد جاهزية الملعب، والوقوف على مدى استيفاء الشروط المعتمدة، قبل السماح إلى وصيف الموسم الماضي بخوض أولى المباريات على "مرسول بارك".

ويعد الملعب تحفة معمارية فريدة، حيث إنه يُحاكي العديد من ملاعب الكرة العالمية، وقد روعي في تصميمه أحدث المعايير والمواصفات الدولية، وهو أول ملعب في العاصمة الرياض ينشأ دون مضمار، وقد سعت الجامعة من خلال هذه المبادرات النوعية إلى تعزيز المداخيل الاستثمارية للجامعة والاعتماد على ذاتها في تنويع مصادر الدخل.

ويأتي خوض فريق النصر أولى مبارياته على الملعب الجديد، في ظل أسوأ بداية للفريق في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، ويأمل أن يكون الملعب الجديد، فاتحة خير للمواصلة في سكة الانتصارات بعد الفوز على الباطن في الجولة الماضية.

فيما يدخل فريق ضمك، صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري، مواجهة الغد وهم في المركز في المركز السادس عشر والأخير برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق النصر الذي يحتل المركز الـ15.

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