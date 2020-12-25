معلول و"قفشة" يتصدران قائمة أفضل لاعبي القارة السمراء 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

اختير الثنائي محمد مجدي قفشه، والتونسي علي معلول لاعبا الأهلي المصري ضمن 5 نجوم بارزين في القارة الافريقية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وقالت صحيفة " لوموندو " الفرنسية في تقرير لها عن نجوم القارة السمراء الخمس أن محمد مجدي قفشة أصبح يمتلك شعبية غير محدودة في عيون محبي الشياطين الحمر، حيث اختير اللاعب الأفضل في نهائي البطولة القارية كما أنهى بأناقته الكروية مع لقب الدوري كما أنه بات دولياً منذ عام واحد فقط وينتمي الى الجيل الجديد من اللاعبين المصريين المكلفين ينسون الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر 2019، حيث جاء هدفه الأول دولياً مع الفراعنة في مباراته السابعة أمام توجو في التصفيات المؤهلة للكان.

وأكدت الصحيفة أن علي معلول وبالرغم من اهتمام عدة أندية أوروبية باللاعب الا أن التونسي يعتبر أفضل المدافعين الأفارقة حيث يتقاضى راتباً مع القلعة الحمراء قدره 830 ألف جنيه إسترليني بخلاف المكافآت

واستغل عام 2020 لملء سيرة ذاتية كاملة بالفعل، بلقب بطل مصر، وكأس مصر، ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها بشكل ملحوظ ثنائية في ربع النهائي ضد ماميلودي صنداونز، وهدف في نصف النهائي ضد الوداد البيضاوي.

وأوضحت الصحيفة أن على معلول يعد النموذج الأولي للمدافع الحديث الذي يمتلك الهجوم والتمرير والتسديد بانتظام، كما تظهر إحصاءاته منذ بداية مسيرته في صفاقس.

واللاعبون الثلاثة هم: عبد الصمد المباركي لاعب نهضة بركان المغربي، وآلان تراوري مهاجم نفس الفريق المغربي، بالإضافة جوسبين نشيميريمانا لاعب ماكامبا البوروندي.

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