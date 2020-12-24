أمير مرتضى منصور يتهم مسؤولي الزمالك بالكذب والتضليل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هاجم أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، بسبب التصريحات الخاصة بمستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة، متهماً إدارة النادي بالكذب والتضليل والفشل في إدارة الأزمة، وأن كل ما خرج من تصريحات خلال الأيام القليلة الماضية ما هو إلا تسريبات كاذبة.

وكتب أمير مرتضى منصور، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم: "كمية الأخبار والتصريحات والتسريبات من السادة المسؤولين في نادي الزمالك بخصوص مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي فاقت الحدود".

وأضاف: "الواحد ساكت علشان المركب تمشي وبيدعم الفريق، مش عارف تجيب فلوس أو مش عارف تدير أو تجدد للاعيبه يبقى تمشي أو تسكت أو تسألنا وهنرد عليك، كفاية تضليل".

وكان فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد، في تصريحات تلفزيونية بقناة النادي، أن المستحقات المالية المتأخرة لكل اللاعبين تصل إلى 100 مليون جنيه، سواء متأخرات مالية سابقة أو مقدمات العقود، في إشارة إلى أزمة عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم منذ عدة أشهر، أبرزهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي.

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