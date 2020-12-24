القضاء المصري يبرّئ مجدي عبد الغني في 6 دعاوى ميراث

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة الاستئناف المصرية (جنح مستأنف الدقي) ببراءة مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، نهائياً، وعدم قبول الدعوى الجنائية في 6 جنح جنائية مقامة جميعها من ورثة جد مجدي عبد الغني الراحل سيد أحمد حمد.

وذكرت صحيفة "الدستور" أن الحكم القضائي صدر لكون المدعين بالحق المدني ليس لهم أي صفة أو حق في إقامة تلك الدعاوى، لأن الأرض الكائنة بمنطقة وراق العرب، التي يدعون أنها ميراث لهم، هي ملك خالص سجل بعقود رسمية مشهرة باسم مجدي عبد الغني.

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