الاتحاد السوداني يحيل قضية التواطؤ لـ«الانضباط»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

برز اتجاه داخل الاتحاد السوداني لكرة القدم بتحويل ناديي المريخ الفاشر وهلال كادوقلي إلى لجنة الانضباط بسبب قضية التواطؤ التي قدمها نادي الفلاح عطبرة، وبحسب تقارير صحافية حددت اللجنة التي كلّفها مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم لمتابعة القضية إلى لجنة الانضباط، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الساعات المقبلة، وأحال آخر اجتماع لمجلس شكوى نادي الفلاح عطبرة، حول شبهة تواطؤ ناديين ضده بالدوري الممتاز (المريخ الفاشر وهلال كادوقلي) في النسخة الأخيرة ما أدى لهبوطه، إلى لجنة ثلاثية للتحقيق في القضية.

وفي سياق آخر سحب النائب العام تاج السر الحبر أوراق البلاغ المتعلقة باستقطاعات وتجاوزات وتعدٍ بالتصرف في أراضي المدينة الرياضية من المحكمة، وذلك للنظر في طلبات الفحص المقدمة من قبل هيئة الدفاع في القضية. ويواجه المتهمون علي عثمان محمد طه ويوسف عبد الفتاح ومحمد يوسف محمد وشرف الدين بانقا وأربعة آخرون، تهماً تتعلق بالفساد واستغلال السلطة وغسل الأموال ومخالفات في الأراضي.

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