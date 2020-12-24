كورونا يهدد بتأجيل القمة المصرية

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

داهم فيروس «كورونا» المستجد، صفوف فريقي الأهلي والزمالك، قبل أيام من قمة كرة القدم المصرية التي ستجمع الفريقين، الأحد المقبل، لحساب الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية الساحلية.

وتحدث البعض عن احتمالية تأجيل لقاء القمة، بسبب «كورونا»، إلا أن اتحاد الكرة المصري حدد قبل انطلاق الموسم الحالي شرط التأجيل بإصابة أكثر من 16 لاعباً في فريق واحد مع معاقبة الفريق الذي يشهد هذا العدد من الإصابات للإهمال الطبي، فيما أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أنه لا نية لتأجيل المباراة.

وأصيب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي بفيروس «كورونا»، كما تعرض اللاعبان عمرو السولية ومحمد مجدي «قفشة» للإصابة، إلى جانب إصابة مدافع الفريق رامي ربيعة، وفي الزمالك، أصيب طارق حامد ومحمود علاء، إضافة إلى الشاب أسامة فيصل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز