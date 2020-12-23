الهلال السوداني يعود بفوز ثمين من غانا

المصدر: البيان الرياضي

عاد الهلال السوداني بفوز ثمين من مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني بهدف دون رد سجله الكنغولي فيني كومبي في الدقيقة ( 75) من المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم بغانا، في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا، ووضع الفريق الهلالي بهذا الفوز قدما في دور المجموعات ليضاعف فرحة جماهير الكرة السودانية بعد فوز المريخ قبل هذه المباراة على أنيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة.

وفي البطولة الكونفدرالية خسر هلال الأبيض السوداني من مضيفه نامونجو التنزاني 0-2 مساء اليوم في ذهاب الدور الأول على ملعب الأخيرة بالعاصمة التنزانية دار السلام، وأصبحت مهمته أكثر صعوبة قبل لقاء الإياب.

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