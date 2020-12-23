إلغاء مباراة وفاق سطيف وبطل تشاد بالكونفدرالية بسبب غلق أبواب الإستاد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن فريق وفاق سطيف الجزائري، عن إلغاء مباراته ضد رينيسانس التشادي في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية، والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء.

وكشف نادي وفاق سطيف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، عن إلغاء مباراته أمام بطل التشاد في ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

من جانبه، أشارت صحيفة "الخبر"الجزائرية، إلى أن فريق وفاق سطيف الجزائري وصل إلى ملعب محمد إدريس أويا الذي يحتضن مواجهته ضد رينيسانس التشادي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية، ليجد المفاجأة بإغلاق باب ملعب المباراة.

أضافت، إن طاقم تحكيم المباراة كان أمام أبواب ملعب بالإضافة إلى فريق وفاق سطيف الجزائري، لخوض المباراة في موعدها، لكن بعد أن تم إكتشاف إغلاق الملعب، أصدر الطاقم التحكيمي قراره بإلغاء اللقاء رسمياً.

أشارت، إلى أن إغلاق ملعب مباراة وفاق سطيف ورينيسانس التشادي، يأتي بسببب الأزمة التي نشبت بين وزير الرياضة واتحاد الكرة التشادي مؤخرا وهو ما تسبب على إثره عدم حضور فريق جازيل لمواجهة الزمالك في دور الـ 32 من دوري الأبطال.

وينتظر وفاق سطيف من "كاف" حسم موقف المباراة نهائيا، إذ تنص اللوائح على اعتبار الفريق التشادي منسحبا واستبعاده من البطولة.

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