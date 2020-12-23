رسميا .. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقرر لها يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة بيان جاء نصه:-



قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الإثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الإثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

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