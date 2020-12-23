المريخ السوداني يقترب من مجموعات أفريقيا بثلاثية في أنيمبا

المصدر: البيان الرياضي

اقترب المريخ السوداني من التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه الكبير والمستحق على ضيفه أنيمبا النيجيري 3-0 مساء اليوم على ملعب استاد الهلال بام درمان.

وسجل الأهداف الثلاثة المهاجم المتميز سيف تيري (هاتريك) في الدقائق 9، و45، و88، وبهذا الفوز يدخل ممثل السودان مباراة الإياب بثلاثة فرص وهي الفوز والتعادل والخسارة بفارق هدفين نظيفين.

وأعاد المريخ الإبتسامة للشارع الرياضي السوداني بعد أن صدم بالخسارة التي كان تعرض لها الأمل عطبرة ممثل الكرة السودانية في الكونفدرالية أمام سالتياس البوركيني أمس بهدف نظيف على ملعب الهلال أيضا.

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