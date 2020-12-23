ضربة موجعة للنصر السعودي..المغربي حمدالله يغيب هذه المدة

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكر تقرير صحفي اليوم الأربعاء، أن نادي النصر السعودي لكرة القدم، سيفقد جهود مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة أسبوعين.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن مصادر خاصة بها، أن عبد الرزاق حمد الله، خضع لفحص طبي بالأشعة صباح أمس لدى أحد المراكز الطبية المتخصصة، للكشف عن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الباطن يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة ذاتها التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه الآسيوية أمام بيرسبوليس في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت إلى أن الطبيب المعالج منح حمد الله راحة لمدة أسبوعين، على أن يخضع بدءا من اليوم لبرنامج تأهيلي على موضع الإصابة، الأمر الذي يغيبه عن مواجهات فريقه المقبلة في الجولتين العاشرة أمام ضمك، والحادية عشرة أمام الفيصلي، على أن تكون عودته بشكل تدريجي أمام العين في الجولة التي تليها.

واحتفل حمد الله الأحد الماضي بتحقيقه لقب هداف دوري أبطال آسيا برصيد 7 أهداف.

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