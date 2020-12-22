الأهلي المصري ينفي تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك في الدوري

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي المصري، جمال جبر، أن يكون المارد الأحمر قد تقدم لاتحاد الكرة المصري بطل تأجيل مباراته المقبلة ضد الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها الاثنين المقبل ، مؤكدا أن الفريق مستعد لخوض لقاء القمة باللاعبين المتاحين داخل قائمة الفريق.

كما أضاف جبر في تصريحات لاسكاي نيوز عربية أن إصابة بعض العناصر الرئيسية لفريق الأهلي بـ"كوفيد-19"، لن يدفع إدارة النادي لطلب تأجيل اللقاء.

وأكد جبر أن مدرب الفريق موسيماني واللاعبين المتغيبين عن بعثة الفريق في النيجر بسبب "كوفيد-19"، سيخضعون لـ"مسحة كورونا" غدًا، لمعرفة موقفهم من المشاركة مع الفريق في مباراة الزمالك.

وأوضح جبر أن الأخبار المتداولة عن تأجيل القمة المصرية، مجرد تنبؤات إعلامية، بعدما توترت الأجواء بين جمهور الناديين بعد النهائي الأخير بين الفريقين، ولأن موعد اللقاء يقترب بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

وختم: "لم يصل للنادي الأهلي أي بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن تأجيل اللقاء، وسنحترم قرار الإتحاد والجهات الأمنية إيًا كان".

وكانت مواقع محلية تداولت أنباء عن تأجيل لقاء الأهلي والزمالك لعدة أسباب وعلى رأسها إصابة ثلاثة من نجوم المارد الأحمر بـ"كورونا" مؤخرًا، وزيادة المشاحنات بين جمهور الناديين بعد فوز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن الإفريقي المنتهي بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويواجه النادي الأهلي، غدا الأربعاء، نادي سونديب النيجري في إطار ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية. ويغيب عن النادي المصري ثلاثة من نجوم الفريق وهم: محمد مجدي "قفشة" وعمرو السولية ورامي ربيعة، ويستمر غياب المدرب الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني عن قيادة الفريق، بعد إعلان النادي في وقتٍ سابق عن إصابته بـ"كوفيد-19"، ويحل محله المدرب العام كيفن جونسون.

وفي السياق ذاته، تأهل الزمالك رسميا إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب فريق جازيلي التشادي من مقابلة النادي الأبيض ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.

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