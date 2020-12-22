أول فريق نسائي سعودي يشارك في "رالي دكار" يعتزم فتح باب التسجيل للفتيات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أول فريق نسائي سعودي يشارك في "رالي دكار السعودية 2021"، عزمه فتح باب التسجيل للفتيات السعوديات للمشاركة والانضمام للفريق بعد الرالي.

ونوهت مؤسستا الفريق دانيا عقيل، ومشاعل العبيدان "بالدعم الحكومي المتمثل في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية"، وأعربتا عن تطلعاتهما بإحضار رعاة لتمويل مشروع الفريق لتحقيق أهدافه وخططه.

وأشارت صحيفة " سبق " السعودية إلى أن العبيدان عبرت، خلال استضافة الفريق في برنامج "صباح السعودية"، عن فخرها بالمشاركة في "رالي داكار السعودية 2021"، ولفتت إلى أن خطة عمل فريق "شيرو" على المدى الطويل فتح المجال واستقطاب الفتيات السعوديات لتحقيق أحلامهن في دخول مجال سباق السيارات.

واستذكرت بداية هوايتها مع هذه الرياضة منذ طفولتها مع إحضار والدها "دباب"، و"التي تطورت مع مرور الأيام والسنوات، وأعربت عن مفاجأتها بإقبال البنات على هذه الرياضة"، مضيفة "منذ أن بدأت بوضع صوري في وسائل التواصل وأنا أقود الدباب في البر أو الشارع، حتى انهالت علي الأسئلة من الفتيات السعوديات والخليجيات عن كيفية المشاركة، وهذا بدوره يشجعنا على الانطلاق".

بدورها أكدت دانيا عقيل، أن الهدف من الاشتراك في رالي دكار، ليس من أجل المشاركة فحسب، بل المنافسة واستعدادا لذلك "نشارك في الراليات السعودية المحلية للتطوير والتدريب"، مشيرة إلى أن دخولها لهذا المجال بدأ منذ الطفولة مع حبها وشغفها الدراجات النارية في البر، ودعت إلى تقبل مخاطر هذه اللعبة وإصاباتها.

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