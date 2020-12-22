الزمالك أول المتأهلين لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان الرياضي

بات الزمالك أول المتأهلين إلى دور المجموعات (ثمن النهائي)، من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما تعذر وصول فريق جازيل التشادي إلى القاهرة لخوض مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32، بسبب الإجراءات المطبقة في تشاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

واتفق الزمالك مع إدارة نادي جازيل، على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة، على أن تتحمل إدارة الزمالك، كافة تكاليف إقامة البعثة، إلا أن بعثة جازيل، لم تستطع الوصول إلى مصر من أجل خوض المباراتين، نظراً للقيود المفروضة داخل تشاد، وفشلت إدارة جازيل، في الوصول إلى اتفاق مع حكومة تشاد، مع تحديد موعد إقامة المباراة الأولى غداً الأربعاء.

وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالفعل بإخطار إدارة نادي الزمالك، بتأهله إلى دور الـ 16، وأصبح الفريق متفرغاً لمواجهة الأهلي يوم 28 ديسمبر الجاري، في الجولة الرابعة للدوري المصري.

وكان الزمالك، قد أنهى مشاركته في دوري أبطال أفريقيا 2020، في المركز الثاني، فيما توج الأهلي بطلاً للمسابقة بفوزه 2-1.

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